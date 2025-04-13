İSTANBUL (İGFA) - İletişim alanında, dünyanın en önemli ödül organizasyonlarından biri olarak gösterilen ve her yıl küresel ölçekte binlerce başvurunun değerlendirildiği Davos Communication Awards (Davos İletişim Ödülleri) sahiplerini buldu.

‘Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek’ amacıyla, 2024 yılında Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, Davos İletişim Ödülleri’nde “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk / ESG” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. Söz konusu ödül, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen törenle, Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün’e takdim edildi. Bu yıl 30 farklı kategoride ödüllerin verildiği organizasyonda Sabancı, Türkiye’den ödüle layık görülen tek Topluluk oldu.

Sabancı Gençlik Seferberliği’nin, Sabancı’nın gençlere olan inancının ve güveninin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Filiz Karagül Tüzün, söz konusu proje ile, Sabancı’nın 100 yıllık tecrübesini ve bilgi birikimini, gençlerin geleceği dönüştürme gücü ile bir araya getirdiklerini söyledi.

"Gençlerimizin, ülkemiz ve kendileri için değer üretebilen ve ürettiği değere sahip olan yeni liderler, girişimciler ve araştırmacılar olmasını istiyoruz" diyen Tüzün, "Henüz projeyi duyurmamızın üzerinden bir yıl bile geçmedi. Buna rağmen, bugün itibarıyla 10 merkezimiz faal olarak gençlerimize destek veriyor. Bugün özellikle iletişim dünyasında, şirketlerin en büyük meydan okuması, sadece sözlerinde durmak değil. Sözden aksiyona geçerken, verdikleri sözleri tutarken, bunu en hızlı şekilde yapmak. Bizim bunu başarabilmemizin en önemli unsuru da, bu projeyi sadece bir kampanya olarak görmememiz; gerçek bir seferberlik ruhuyla hareket etmemizdir. Bunun sağlanmasında, CEO’muz Cenk Alper başta olmak üzere, tüm Yürütme Kurulumuzun, Topluluk şirketleri yöneticilerimizin ve tabii ki Sabancı Gönüllüleri’nin müthiş emeği, özverisi var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.