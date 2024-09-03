Sabancı Topluluğu, Sabancı değerleri ile sporun birleştirici gücünü bir araya getiren Sabancı Spor Oyunları’nı hayata geçiriyor. 6-7 Eylül tarihlerinde Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek oyunlara, Sabancı Topluluk şirketlerinden çalışanlar katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Topluluğu, Sabancı değerleri ile sporun birleştirici gücünü bir araya getiren Sabancı Spor Oyunları’nı hayata geçiriyor.

Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, tavla ve tenis olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarda, 500’ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Sporcuların yanı sıra, organizasyon bünyesinde gönüllü olarak görev alacak çalışanlarla birlikte, etkinliğe katılacak kişi sayısı da 1.000’i aşacak.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan 1.250 kişi kapasiteli spor merkezi, FIFA standartlarına sahip stadyum, tenis ve voleybol müsabakalarına uygun olarak tasarlanan çok amaçlı spor salonu, farklı branşlarda çok çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

“SPORUN EVRENSEL DEĞERLERİ, SABANCI’NIN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERLE AYNIDIR”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Sürekli gelişme, daha iyiyi arama, ekip çalışması sporun evrensel değerleridir. Ayrıca bir mücadele olduğu kadar aslında bir tevazu örneğidir. Tevazu, güçlü yanlarının, kusurlarının ve gelişim alanlarının farkında olmaktır. Tüm bunlar Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’de ve dünyada temsil ettiği değerlerle aynıdır. Ekip çalışmasını bireysel başarıya tercih etmek, aynı hedefe takım olarak ilerlemek yaklaşık 100 yıldır Sabancı’nın başarısının temel unsurlarından biri olmuştur. Sabancı Spor Oyunları’nın, Topluluğumuzdaki birlikte başarma kültürünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bireysel yarışlarda ya da takım müsabakalarında mücadele edecek her bir çalışanımız, Sabancı’nın ekip ruhunu daha da pekiştirecek. Diğer yandan, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak Sabancı Üniversitesi de akademi dünyasında bir örnek oluşturacak. Etkinliğin hayata geçmesinde emeği bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Sabancı Spor Oyunları’na katılacak her bir çalışanımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.