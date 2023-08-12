Eğitim alanında koşulsuz destek veren Sabancı Vakfı, 2023-2024 eğitim yılında da üniversite öğrencilerine burs sağlamaya devam edecekİSTANBUL (İGFA) - 49 yıldır karşılıksız burslarıyla üniversite öğrencilerinin yanında olan Sabancı Vakfı, bu yıl depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde farklı kategorilerde 10 ay süresince burs verecek.

Başarıların teşvik edilmesi hedefiyle, her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Vakıf, 49 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimini, üniversiteye girişten mezuniyete kadarki süre boyunca karşılıksız burslarla destekliyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla süresi 10 aya çıkarılan Sabancı Vakfı Bursları, 10 aylık nakit ödemeyi kapsıyor. 2023-2024 yılı burs tutarları ve başvuru koşulları Eylül ayında açıklanacak olan burslarda geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Aynı zamanda mezun bursiyerler, burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

Bu yıl, depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişleyen Sabancı Vakfı Bursları, her geçen yıl daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıyor. 49 yılda 52 bin 500’ün üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları ile desteğini sürdürüyor.