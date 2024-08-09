Saç dökülmesi problemine uzun yıllardır çeşitli tedavi yöntemleri aranmaya devam ediyor. Son yıllarda, saç dökülmesine karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi olan mezoterapi, mucizevi sonuçlar verebiliyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, mezoterapiyi saç derisine özel vitaminler, mineraller, aminoasitler ve ilaçların enjekte edilerek uygulanan bir tıbbi tedavi yöntemi olarak tanımlıyor. Bu yöntemle birlikte saç dökülmesine neden olan faktörlerin engellenmesi ve saçın yeniden uzamasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

SAÇA OKSİJEN VE BESİN TAŞINIYOR

Uzmanlar, mezoterapi yönteminin saç köklerini besleyerek güçlendirdiğini ve kan dolaşımını arttırarak saça daha fazla oksijen ve besin maddesi taşıdığını belirtti. Bu sayede saç dökülmesinin azaldığı ve yeni saç oluşumunun teşvik edildiği gözlemlendiğini vurgulayan uzmanlar, “Mezoterapinin etkili olduğu bilinen bir gerçek olsa da herkesin kullanımına uygun değildir ve uzman kontrolünde yapılması gereken bir işlemdir.” dediler.

Son zamanlarda kadınlar tarafından oldukça başvurulan bu tedavi yöntemİ, uzmanlar tarafından önerilirken, gelişen teknoloji ile beraber ileride daha da yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünülüyor.