Kafkasspor Yönetim Kurulu üyesi Elif Macit Bahreyn Süper Lig ekibi Alahli ile Gölcük'te oynadığımız maçları ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçı Onur Toroman ve Alperen Şirin gibi 2 tane alt yapı patentli oyuncumuzun golleri ile kazandığımızı belirten Macit " Gölcük'te Bahreyn Süper Lig ekibi Alahli ile karşılaştık. İlk hazırlık maçımıza göre daha iyi oynadığımız bir maç diyebiliriz. Genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. Mücadele gücümüz çok güzeldi. Altyapı patentli iki oyuncumuzun atmış olduğu gollerle maçı kazanmamiz bizi oldukça mutlu etti. Takımımız çalışmalarını İnegöl'de sürdürdükten sonra 15 Ağustos'ta kamp yapmak için Erzurum'a hareket edecektir. Burada yapacağımız çalışmalar ve hazırlık maçları ile lige hazır olacağız" diye konuştu