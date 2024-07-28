Sağlık alanında ara eleman işgücünün önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Karahan, yeni açılan Podoloji ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programları ile istihdamın nitelikli hale geleceğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, tercih maratonunda olan adaylara, sağlık alanında ön lisans avantaj ve fırsatlarını değerlendirdi.

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, üniversitenin akademik dürüstlük, akademik özgürlük, çevreye duyarlılık, estetik güvenilirlik, iş disiplini, özveri ve idealizm, kalite ve özgüven, katılımcılık, kurumsallaşmış etik duyarlılık, liyakat, saygı, sorumluluk bilinci ve hesap verebilirlik, toplum odaklılık, yenilikçilik ve liderlik gibi temel prensipleri benimsediğini vurguladı.

SHMYO’nun çoğunlukla genç, dinamik ve saha tecrübesine sahip akademik yolda ilerleyen büyük bir akademisyen kadrosundan oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Karahan, “Öğrencilerimizin kişisel özelliklerini, bölüm seçme nedeni, kariyer eğilimi, kariyerde ilerleme isteği ve çalışma alanına yönelik eğilimlerini keşfeden ve o yönleri besleyen bir eğitim bilincine sahibiz. Öğrencilerimizin aldığı eğitim kapasitesini hep genişletmek ideolojisi taşımaktayız." dedi.

ÇİFT ANADAL FIRSATI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI…

Genel not ortalamasında başarı elde eden öğrencilere çift anadal yapmaları için imkanlar tanıdıklarını kaydeden Prof. Dr. Mesut Karahan, “Böylece başarıyla hak ettikleri ikinci bir programda eğitimlerine devam ederek üniversitemizden iki diploma ile mezun olma şansı elde ediyorlar. Sağlık bilimleri fakültemiz ile ilk iki sene derslerimizin içerik yönünden özdeş olma gayretiyle dikey geçiş sınavında başarı kazandıklarında fakültelerimizde eğitimlerine devam etme şansları da yüksek oluyor. Ayrıca üniversitemiz birçok yüksek lisans ve doktora programına sahip ve eğitimin en yüksek derecelerine kadar ilerleyebilmelerinin yolunu her daim açık tutmaktadır.” şeklinde bilgi verdi.

TÜBİTAK ÖĞRENCİ PROJELERİYLE PROJE YÜRÜTMEYİ ÖĞRENİYORLAR

Öğrenciler hangi bölümü seçerlerse seçsinler sevdikleri alanda olmalarının onlar için çok değerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mesut Karahan, “Çünkü tüm bu olanaklar seçecekleri her program için geçerlidir. Ön lisans programlarımızda öğrencilerimizin araştırmacı yönlerinin de ortaya çıkarılması bizim için çok değerlidir. TÜBİTAK öğrenci projelerimiz sayesinde bizlerle proje yürütmeyi ve bilimsel çıktı elde etmeyi de her daim öğrenebilirler. Dolayısıyla öğrenci odaklı bir eğitim sistemine sahip bir üniversiteyiz.” dedi.

YENİ AÇILAN PROGRAMLAR BİR FIRSAT…

Üsküdar Üniversitesi SHMYO’nun, bu yıl Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ile Podoloji programlarını açtığını söyleyen Prof. Dr. Karahan, "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, birçok uzun vadeli kariyer seçeneği ile büyüyen bir endüstridir. İnsanların en iyi şekilde görünmelerine ve hissetmelerine yardımcı olmakla ilgilenenler için ideal bir programdır." dedi.

SAĞLIK ALANINDA ARA ELEMAN İŞGÜCÜNÜN ÖNEMİ

Prof. Dr. Karahan, sağlık alanında ara eleman işgücünün önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Her birey aynı koşul ve şartlarda doğup yetişmiyor. Belki de ön lisans programlarının en güzel yönlerinden birisi kısa zamanda iş sahibi olmak ve ekonomik anlamda güven kazanmanın anahtarlarından birisidir. Sağlık ekibi, sadece hekimlik ve hemşirelik gibi meslekler ile değil teknik düzeyde eğitilmiş insan gücüyle tamamlanmaktadır. Ek olarak, ön lisans eğitimiyle birlikte çok daha genç yaşta ilgili sektörlerde istihdama katkıda bulunulmakta bu da işsizliğin giderilmesi yönünden ek bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle sağlık teknikerleri sağlık sektöründe iş yükünü hafifleten değerli çalışanlardır. Birçok devlet, özel hastaneler, klinikler hatta sağlık firmalarında yer edinmektedirler.”