Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün düzenlenen ‘Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı. Bakan Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Sağlık Turizmi Acenteler Birliği kurulmasına dair çalışmaların başlatıldığını da duyurdu. Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, Birliğin kurulması ile merdiven altı, güven ve güvenilirlik sorunlarının çözülebileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Anadolu yakası sivil toplum kuruluşları ve turizm sektör temsilcileriyle buluştu. Buluşmada, Sağlık Yönetimi Uzmanı ve Trawellmed Sağlık Kurucusu Songül Alcı, sağlık turizmi alanındaki sorunları dile getirirken, Bakan Ersoy da Sağlık Turizmi Acenteler Birliği kurulmasına dair çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Songül Alcı’nın, “20 yılı aşkın süredir sağlık turizmi yapıyorum. Bir sağlıkçıyım, bir sağlık yönetim uzmanıyım. Sayenizde sağlık turizmi acentesi olduk. Çok teşekkürler desteğiniz için fakat sağlık turizmcileri olarak, daha çok işin sağlık ayağında büyük problemlerimiz var. Turizm konusunda da birkaç sorunumuz var ama onların da çözüleceğini düşünüyorum. Sağlık konusunda ülkemize, turizme ve ekonomimize yönelik sizden ve sağlık bakanlığımızdan ne gibi destekler göreceğiz? Sağlık turizmi acenteler birliğini kuracak mıyız? Sağlık turizmini bir an önce kurtarmak üzere bu birliği kuracak mıyız ve bu konuda sağlık bakanlığıyla birlikte çalışmalar yapacak mıyız?” sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Turizmi Acentesi Birliği’nin kurulması için harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi: “Sağlık turizmi gibi acentelerin ayrı bir birlik altında toplanması gerektiğini söyledik. Tur operatörleri birliği, Umre - Hac acenteleri birliği gibi birliklerin ayrılması gerektiğini, çoklu birlik sisteminde geçilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bununla ilgili çalışma, meclisin vereceği karara bağlı. Ama biz buradaki niyetimizi koruyoruz, talebimiz de bu yönde. Zaten biz bu birliği kurar kurmaz, yani siz Sağlık Birliği olarak kendi bünyenizde toplandıktan sonra Sağlık Bakanlığı ile sizi karşılıklı oturtacağız."

"Birliğin kurulması ile merdiven altı, güven ve güvenilirlik sorunları çözülebilir"

Sağlık Turizmi Acenteler Birliğinin kurulması ile hayata geçirmeyi planladıkları hedeflerini sıralayan Songül Alcı, “Sağlık Turizm Acentelerinin bir an önce taban fiyat belirlemesi sektör açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca merdiven altıyla savaşılması yine en önemli hedeflerden biri olmalı. Sektör dışından katılanlar nedeniyle oluşan mağduriyet, sağlık turizmi acenteleri ile hasta güvenliğini de sağlama konusunda ciddi katkı sağlayacak. Sağlık turizminin ülke ekonomimize katkısı aşikar. Özellikle kışın yoğun çalışan sağlık turizmi, turizm sektöründe kış durgunluğunun önüne geçmektedir. Dolayısı ile her anlamda ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlamaktadır. Ayrıca sağlık personellerinin yurtdışına giderek resmi ve gayri resmi ortamlarda saç ekimi işlemleri yaparak, Türklerin Türkiye’deki bu potansiyelinden düşürmek için Türk personelin yanında personel yetiştirme şartıyla kişileri çalıştırdığını söylememiz gerekiyor. Bu konuların ivedilikle çözülmesi sağlık turizmi akışını tekrar canlandıracaktır. Yurtdışında açılan Türk hastanelerinin ve kliniklerin yurtdışı hasta için bir durak değil, Türkiye’ye hasta yönlendirmek için bir basamak olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.