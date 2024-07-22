Sağlık turizminde Türkiye’ye gelerek tedavi olmak isteyen hastalar doktorların dijital ikizlerinin verdiği tıbbi bilgilendirmelerle seçimlerini yapabilecekler.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka destekli dijital ikizler sağlık sektöründe devrim yaratmada hayati bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Sağlık turizminde Türkiye’ye gelerek tedavi olmak isteyen hastalar artık doktorların dijital ikizlerinin verdiği tıbbi bilgilendirmelerle seçimlerini yapabilecekler. Rotary Örsçelik Balkan Yapay Zeka Ödülü’nü kazanan Metaentry firmasının yeni projesi ile artık doktorlar sanal kopyaları ile hastalarına seslenebilecekler.

MetaEntry Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özkurt, sağlık turizminde dijital ikizlerin kullanımına yönelik yenilikçi projeleri ile dijital ikizlerin, doktorların fiziksel video çekimlerinin yerine geçerek tıbbi tedavileri çeşitli dillerde anlatabileceğini belirtti.

DİJİTAL İKİZLER İLE ÇOK DİLLİ HİZMET VERİLEBİLECEK

MetaEntry’nin geliştirdiği projeler sayesinde, doktorların dijital ikizleri İngilizce başta olmak üzere birçok dünya dilinde hizmet verebilecek. Yapay zeka destekli dil modelleme ve çeviri teknolojileri kullanılarak, dijital ikizler çeşitli aksan ve tonlarda gerçekçi konuşmalar yapabilecek. Özkurt, dijital ikizlerin tıbbi tedavi süreçlerini anlatan videolar hazırlayarak hastaların doktorlarını ve tedavi süreçlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağını ifade etti. Bu videolar, farklı dillerde hazırlanarak uluslararası hastaların tedavi hakkında detaylı bilgi edinmelerine yardımcı olacak. Hazırlanan metinler ilgili doktorun onayından geçtikten sonra yapay zeka tarafından yine doktorun sesi ile hastalarına ulaştırılacak.

Dijital ikizlerin, farklı kültürel arka planlardan gelen hastalara uyum sağlayabilecek şekilde programlandığını belirten Özkurt, bu sayede hastaların kendilerini daha rahat hissedeceğini söyledi. Ayrıca, dijital ikizlerin sanal danışmanlık hizmetleri sunarak, hastaların sorularını yanıtlayabileceği ve endişelerini giderebileceği de vurgulandı.