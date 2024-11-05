Aile hekimleri, ebe ve hemşireleri 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesi talebiyle başlattığı iş bırakma eyleminin ilk gününde İzmir ve İstanbul’da yaptıkları basın açıklamalarıyla Sağlık Bakanlığı'na seslendi. "Halkın sağlık hakkını size yedirmeyeceğiz" diye seslenen sağlık çalışanları "Ya yönetmeliği çekin, ya da görevinizde affınızı isteyin" dedi.İZMİR / İSTANBUL (İGFA) - Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, bu yönetmeliğin Sağlık Bakanlığının iddia ettiği gibi Aile Hekimliğinin güçlendirilmesi ile ilgisi olmadığını, tersine Aile Hekimliğini sürdürmeyi güçleştirdiğini açıkladı.

Açıklamayı yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Sayılara, formüllere, katsayılara, performansa bağlanmış bir sağlık hizmetinin nitelikli ve kaliteli olması mümkün değil. Nitelikli ve kaliteli olması ancak bilim temelli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmeti olması ile mümkündür. Nitelikli olması, hasta ile hekime gereken muayene süresini sağlamakla olur. Aşırı iş yükü ve performans dayatması yaparken 3-5 dk muayene süresi ile kaliteden bahsedilemez” dedi.

Eylemin yanı sıra yönetmelikle ilgili hukuki mücadeleyi de sürdüreceklerini anlatan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Çözüm bekleyen bunca sorun varken, Aile Sağlığı Merkezlerinin tıbbi ve fiziki donanımı sağlanmadan, çağdaş sağlık hizmetine uygun standartları oluşturmadan belirli hatta çoğunlukla belirsiz hedef ve koşulları istemek ve bunların sonucu olarak ücretlerde kesinti yapmak haksız ve hukuksuzdur. Aile hekimini, ebe ve hemşirelerini kendi iradesi ve kontrolünde olmayan konulardan sorumlu tutmak art niyettir. Bu yönetmeliğe karşı yapılan uyarı ve itirazlar dikkate alınmadı. Bu nedenle geri çekilmesi talebini 3 gün boyunca tekrarlıyoruz. İş bırakarak Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. İdareye, görevlerinin, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle korunan bu hakkımızı engellemek değil, kolaylaştırmak ve desteklemek olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Cezalandırmak hukuka aykırıdır.” diye konuştu.

Bu arada İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında da Sağlık Bakanlığı'na seslenildi ve “Halkın sağlık hakkını size yedirmeyeceğiz. Hesabını da bu halka vereceksiniz” denildi.

Açıklamayı Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi yaptı.

"Aile sağlığı Merkezi’nde çalışan hekim hemşirenin maaşını sigma formülüyle hesaplamayı yapmadan önce, yoğun bakımda ölen bebeklerin hesabını verin" diyen Dr. Mehlepçi, "Siz önce vatandaşa HPV aşısı yapacağız diye çıkıp basına beyanat verip kandırdığınız hastalarımıza hesap verin. Aşı karşıtlarına ses çıkarmayıp, göz yumup aşı yaptırmadığı için ölen çocukların hesabını verin. Yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdiğiniz ebe hemşire arkadaşlarımız sizin yüzünüzden çocuklarının yüzlerine bakamıyorlar. Onların yutkunamamasının hesabını verin. Diyarbakır da boğmaca dan ölen çocukların hesabını verin. Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmadığınız için, hastanelerde görevi başında öldürülen hekim arkadaşlarımız Ersin Arslan, Ekrem Karakaya, Fikret Hacıosman’ın hesabını verin. ASM içinde kafasına silah dayanarak hunharca öldürülen Ömür hemşirenin hesabını verin. Ağır mobbinglerden tükenmişliğe girip canına kıyan Melike Erdem’in hesabını verin. 36 saat çalıştırıp nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rumeysa Şen’in hesabını verin” diye konuştu.