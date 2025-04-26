Denize kıyısı olan şehirlerde nem oranının yüksek olması nedeniyle, bahar yorgunluğu belirtilerinin daha fazla görüldüğünü belirten Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, özellikle hava sıcaklığının yoğun olduğu Aydın ve Muğla gibi illerde anne adaylarının bu durumdan daha fazla etkilendiğini kaydetti.

Bu sene geç te olsa bahar mevsiminin kendisini göstermeye başladığını ifade eden Aydın, "Soğuk havaya alışan vücut bir anda havanın ısınması ile oluşan yüksek nemden ötürü kendini yorgun ve halsiz hisseder. Bu durumun asıl sebebi hava sıcaklığından ziyade nemdir. Özellikle sıcaklık ve nemin yoğun olduğu Aydın ve Muğla gibi deniz kıyısındaki şehirlerde yaşayan anne adayları bahar yorgunluğundan daha çok etkileniyor. Bu dönemde anne adayları kendini fazla halsiz, uykuya meyilli ve sinirli hissedebilir. Yeni bir hayata adaptasyon çabasından doğan stres, baharın gelmesiyle oluşan hormonal değişiklikler nedeniyle anne adayını huzursuz ve mutsuz hale getirebilir. Özellikle hamileliğin son dönemlerini yaşayan anne adayları bahar depresyonu ve yorgunluğunu çok daha fazla hissedebilir" diyerek bu olumsuzlukları daha hafif atlatabilmek için daha sakin bir hayat tercih edilmesini tavsiye etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, anne adaylarının özellikle bu dönemde doğal beslenmeye ve temiz havalı ortamlarda vakit geçirmesini önerdi.