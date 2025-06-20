Parti binasında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında Başkan Zemci Şahin, "Kıymetli İnegöllüler, sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve basın mensupları,

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, çocuklarımızın karne heyecanı ve umutlarıyla sona erdi. Ancak ne yazık ki bu yıl da eğitimin temel sorunlarına çözüm üretilmedi; mevcut krizlere yenileri eklendi.

Devlet okullarında temizlik krizi yaşanmış, gerekli önlemler alınmamış, okullarda hijyen sağlanamamıştır.

Okul kazaları, güvenlik zaafları ve şiddet olayları artmıştır. Konya’da yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler zarar görmüştür.

Öğrenciler kantinlerde yüksek fiyatlarla karşılaşmış, temiz suya erişememiş, bir öğün sağlıklı yemek talepleri karşılanmamıştır.

MESEM uygulamaları ile çocuk işçiliği yaygınlaşmış, çocuklar güvencesiz koşullarda sömürülmüştür.

Eğitimde liyakat yok sayılmış, mülakatla atamalarda adaletsizlik yaşanmış, öğretmenlerin hakları gasp edilmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında ideolojik eğitim programları dayatılmış, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılmıştır.

Deprem bölgelerinde eğitim sorunları halen çözülememiş, öğrenciler barınma ve enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Kırsal bölgelerde taşımalı eğitimin daraltılması, özellikle kız çocuklarının eğitime erişimini engellemiştir.

Yandaş vakıflara kaynak aktarılırken devlet okullarına bütçe ayrılmamış, belediyelerin destekleri engellenmiştir.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı olarak;

Her çocuğun eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitim hakkı için,

Öğretmenlerimizin emeğinin karşılık bulduğu bir sistem için,

Devlet okullarının güçlendirilmesi, tarikat ve cemaat protokollerinin kaldırılması için,

MESEM sömürüsünün durdurulması ve çocuk işçiliğine son verilmesi için,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetişmesi için