Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Erhan’ı, 68’inci doğum gününde sevenleriyle buluşturdu. Şair, yazar ve editör C. Hakkı Zariç’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, hem Erhan’ın şiir dünyası konuşuldu hem de kişisel eşyaları ve eserlerinden oluşan serginin kapıları açıldı.

“BOZKIRDA BİR AKDENİZLİ”

Bursa’da yaşayan yazar, şair ve edebiyatseverlerin ilgi gösterdiği serginin açılışında C. Hakkı Zariç de bir söyleşi gerçekleştirdi. Zariç, Ahmet Erhan’ın Ankara ile özdeşleşmiş bir şair olarak bilinmesine rağmen, köken ve kimlik olarak aslında tam bir Akdenizli olduğunu vurguladı. Erhan’ın şiirlerindeki Akdeniz lirizmine dikkat çeken Zariç, şairin “Alacakaranlıktaki Ülke” kitabıyla başlayan ve 12 Eylül döneminin zorlu koşullarında filizlenen edebiyat serüvenini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide Ahmet Erhan’ın az bilinen yönleri de ele alındı. Zariç, Erhan’ın sinemaya olan ilgisinden ve yakın dostu İbrahim Karaoğlu ile birlikte Sivas Katliamı’nda yitirilen karikatürist Asaf Koçak ile kurguladıkları, ancak metne dökülmeden doğaçlama çekilen “Büyük Simbad” filminin hikayesinden bahsetti. Ahmet Erhan’ın Behçey Aysan, Metin Altıok ve Ahmet Say gibi isimlerle olan dostluklarına da değinen Zariç, şairin yalnızlığı bir yaşam biçimi olarak benimsediğini ve “Nereye gidersem yalnızlığım başkenti orasıdır” anlayışıyla yaşadığını ifade etti.

ÖZEL TASARIMLAR VE İLK BASKILAR BU SERGİDE

Açılışı yapılan “Kenar Mahallede Bir Ahmet Erhan” sergisi, şairin dünyasına görsel bir yolculuk sunuyor. Küratörlüğünü C. Hakkı Zariç’in yaptığı sergide; Ahmet Erhan’ın kitaplarının ilk baskıları, kişisel fotoğrafları, mektupları ve özel eşyaları yer alıyor.

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden birini ise ressam Habip Aydoğdu’nun, şairin kitap kapakları için özel olarak hazırladığı akrilik taslaklar oluşturuyor. Ayrıca Vahit Akça’nın hazırladığı çizimler de sergiye renk katıyor.

Şairin yaşam serüveninin ve kuşağının geçmişine ışık tutan “Kenar Mahallede Bir Ahmet Erhan” sergisi, 30 Eylül tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nde görülebilir.