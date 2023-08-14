Brent Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da etkili oluyor. Her geçen gün artık alıştık dediğimiz petrol zammı bir kez daha tabelada. Alışmamamız gereken bu durum artık şaşırtıcı gelmemeye başladı. Peki ya benzin tabelaya nasıl yansıyacak ?

Benzin Tabelada Ne Olacak ?

Benzinde 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında fiyat artışı bekleniyor.

Seçimden Bu Yana Ne Kadar Zam Geldi ?

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.