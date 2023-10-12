Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın enflasyonla mücadele kapsamında gıda perakendecilerine yaptığı indirim kampanyası çağrıları sonrasında Tarım Kredi Kooperatiflerin de çeşitli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapılacağını açıklandı.

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Tarım Kredi Kooperatif Market; Türkiye’nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. Ayrıca, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.”