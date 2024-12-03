Sakarya Büyükşehir Belediyesi, emniyetle ortak yürüttükleri çalışmayla kamyonları, beton mikserleri ve inşaat yükü taşıyan ağır tonajlı araçlara yönelik şehrin giriş-çıkışlarında yoğun denetim gerçekleştiriyor. Son uygulama ise Orhan Gazi Caddesi’nde yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını etkileyecek etkenlerin önüne geçmek için Zabıta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor.

Tek tek kontrol ettiler

Büyükşehir, İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmasıyla şehrin genelinde yürüttüğü denetimlerin sonuncusunu TEK Yokuşu olarak bilinen Orhan Gazi Caddesi’nde yaptı.

Şehrin merkezi bölgelerine yasak saatlerde giren, ruhsat ve sevk irsaliyesinde eksik tespit edilenağır tonajlı araçlar kontrol edildi.

Sürücülere uyarı

Trafik Zabıta ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini;trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek şekilde yükleme yapılmaması, çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçlarının üzerlerinin uygun şekilde kapatılması için uyardı. Araçların yürüyen aksamlarının çamur gibi maddelerden temizlenerek yola çıkılması gerektiği de paylaşıldı.

İl Emniyet ile müşterek denetimler

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “01.11.2016 tarih ve 2016/169 sayılı UKOME kararına istinaden, 3,5 tonun üzerinde olan ağır tonajlı araçlar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, 3,5 tonun altındaki araçlar ise 07.00 ile 10.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında şehir merkezine girememektedir. Söz konusu karar gereği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek denetimler gerçekleştirilmekte ve karara aykırı hareket eden araçlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır.”

Güvenli ulaşım

Şehir genelinde muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen denetim çalışmalarının artırılarak sürdürüleceği ifade edilerek, “Sürücülerimizden güvenli ulaşımın sağlanması ve sağlıklı bir şehir yaşamı adına kurallara uymalarını rica ediyoruz” denildi.