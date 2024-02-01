İklim değişikliğinin etkilerinin azaltmak, değişen iklim yapısına adaptasyon sürecini hızlandırmak için önemli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa birliği destekli SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü’ne layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği doğa temelli çözümlerin neticesinde “2023 SECAP Uyum Eylemleri Geliştiricisi” ödülünün sahibi oldu. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)- Avrupa’daki Belediye Başkanları Sözleşmesi Batı Balkanlar ve Türkiye Projesi’nin bir parçası olan Büyükşehir’e ödülünü Proje Takım Lideri Daiva Matoniene takdim etti. SECAP Projesi’nin geliştirilmesi ve uyum eylemlerinde aktif rol oynayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi’ne göre sera gazında yüzde 40 azaltım için taahhüt vermiş ve bunun için 2030 yılını hedeflemişti. Sakaray Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, bu hedef doğrultusunda 8 ay süren SECAP Kapasite Geliştirme Eğitimi’ni başarıyla tamamlayıp sertifikayı almayı hak kazandı. Büyükşehir ekibi, bu sınavdan elde ettiği başarıyla da “Mavi Kelebek” ödülüyle onurlandırıldı. Bu iki ödül, şehrin iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre dostu projeleriyle bölgesel ve uluslararası düzeyde örnek bir model olarak dikkat çekiyor. Şehir, duyarlı yönetim sistemiyle iklim değişikliğiyle mücadelede ise konumunu güçlendiriyor.