Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışlarında İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring sporcuları 5 farklı ülkeden 470 sporcu arasında kendi kategorilerinde 18 madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesinin destekleriyle organize edilen yarışlara; Türkiye, Çekya, Slovakya, Ukrayna ve İsrail’den 470 sporcu katıldı. 5-8 Ekim arasında gerçekleştirilen ve Uludağ Kirazlıyayla mevkisinden başlayan yarışmalara, İnegöl Belediye Spor Kulübü de katılım sağladı.

Sporcular, klasik mesafe yarışında 1500 metre rakımda ormanlık alanlarda bol oksijenli ortamda hedeflere ulaşmaya çalıştı. Uludağ’da başlayan yarışmalar devam eden günlerde Suuçtu Şelalesi ve Uludağ Sarıalan’da devam etti. Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki "süpersprint gece yarışı" ve kent merkezindeki Heykel bölgesinde sprint yarışlarının büyük çekişmeye sahne olduğu Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları sonucunda İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları farklı kategorilerde 18 madalya kazanmayı başardı.