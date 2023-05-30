Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi çerçevesinde düzenlenecek festivalde 3 gün boyunca Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımının yapılacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi çerçevsinde düzenlenecek festival programına tüm vatandaşları davet etti. 31 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ‘Ekoturizm Rotasında Pedal Dostu’ festivalin şehrin tanıtımı için büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yüce, 3 gün boyunca Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımının yapılacağını belirtti. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen projede SUBÜ’nün yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna’nın proje ortakları olduğunu ifade eden Yüce, 31 Mayıs Çarşamba günü festivalin açılışını Millet Bahçesi’nde yapacaklarını kaydetti. Yüce, “Sanat merkezlerimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz misafirlerle paylaşılacak. Ekoturizm alanlarını ön plana çıkaracak, şehrimizin bisiklet destinasyonlarını iş birliği yaptığımız ülkelerin bisiklet ağlarına dahil edecek ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelere Sakarya’nın tanıtımını yapacağız. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.