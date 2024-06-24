Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray’da düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası U23 klasmanında üçüncülük elde ederek Sakarya’ya gurur veren bir başarıyla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray’da düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası’na katılarak nefes kesen mücadeleye eşlik etti. 21-23 Haziran arasında düzenlenen yarışlar, binlerce sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Büyükşehir takımından Emre Yuca ve Emir Uzun Aksaray Yol Yarışları U23 Erkekler kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamladı. İki farkı kategoride mücadele veren Burak Abay ise “büyük erkekler” kategorisinde üçüncü, “zamana karşı yarış-büyük erkekler” kategorisinde ise dördüncü oldu.

Organizasyonda ayrıca Aksaray Yol Yarışları U23 takım klasmanında Emre Yuca, Furkan Akçam ve Burak Başer de yarışmayı takım halinde üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Şehre gurur veren bir başarı tablosuyla dönen Büyükşehir, Kayseri’de yapılacak olan Uluslararası Yol Yarışları için geri sayıma başladı. Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarı sağlayan bisiklet takımını tebrik etti.