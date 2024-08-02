Geyve’de tarihi Geyve Panayırı yıllar sonra tekrar başladı. Yıllardır ara verilen Geyve Panayırı 1-15 Ağustos tarihleri arasında Geyve Hamam Sokağı ile Geyve Yöresel Ürünler Merkezi arasındaki yolda faaliyetine devam edecek.SAKARYA (İGFA) - 1-15 Ağustos tarihleri arasında faaliyet gösterecek panayırı gezen Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, esnafa hayırlı işler diledi ve panayırın son hazırlıklarını yerinde inceledi.

Tezgahları tek tek gezen Başkan Yıldız "İlçemizin tarihi panayırını tekrar faaliyete geçiriyoruz. Yıllardır ara verilen panayırı bundan sonra her yıl 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Her çeşit malzemenin sergilenip satışa sunulduğu, köylerimizin ve komşu ilçelerimizin alışveriş yaptıkları önemli bir çarşı haline gelen Geyve Panayırı, geçmiş yıllarda çeyizlerin düzüldüğü, alınacak bütün ihtiyaçlar için o günün beklendiği bir yerdi. Biz bu geleneği yaşatmaya devam etme kararı aldık." dedi.

Öte yandan her türlü ürünün satıldığı, yöresel ürünler fuarının da dahil edildiği panayırda kurulan lunapark çocukların akınına uğradı.