Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor. 6 Mayıs Cumartesi günü Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde saat 17.00’de başlayacak karşılaşma sonrası ligde normal sezon maçları tamamlanmış olacak.

PLAY-OFF’LAR 11-17 MAYIS’TA

İlk 8 takımın Play-Off mücadelelerine katılacağı ligde Büyükşehir Hentbol 16 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Ankaragücü karşısında kazanması halinde Büyükşehir Hentbol ligi 7. sırada tamamlayan takımla Play-Off mücadelesi verecek.

Play-Off’ta çift maç usulüyle 2 maç kazananın yarı finale yükseleceği mücadeleler 11-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Olası üçüncü karşılaşma ise 18 Mayıs’ta Sakarya’da oynanacak. Büyükşehir hentbol yarı finale yükselmesi halinde ise çapraz eşleşmeden normal sezonu 3.-6. bitiren takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmasının kazananıyla finale çıkma mücadelesi verecek.