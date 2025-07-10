Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ihtiyaç duyduğu ulaşım ağlarında çalışmalarına tek tek start veriyor. Başkan Yusuf Alemdar, Karapürçek’te Kanlıçay Deresi üzerinde bölge ulaşımı için büyük önem arz eden köprünün yapımına başlandığını açıkladıSAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Karapürçek ilçe merkezine ulaşım sağlayan grup yolunun genişletilerek yenilenmesi sonrası, kapasiteyi karşılayamayan köprünün yeniden inşası için çalışmalara başlanmıştı. Akyazı ve Hendek’i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü’nün yanı sıra Karapürçek-Mesudiye arasında Kanlıçay Deresi üzerinde yeni köprü yapımına bugün itibari ile başlandı.

İhale süreci sonrası enerji ve altyapı hatlarının deplasesi için çalışmalar yapıldı, sürücüler için uyarı tabelaları yerleştirildi ve alternatif geçiş açılarak eski köprünün yıkımına başlandı.

Çalışmaların süratle başladığını duyuran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, genişliği 7 metreden 16 metreye, uzunluğu ise 44 metreye çıkarılacak yeni köprüyle bölge ulaşımına güç katacaklarını,30 adet 15 metrelik fore kazık ilegüçlendireceklerini ifade etti.

Başkan Alemdar, Karapürçek'in kendileri için her ilçenin çok değerli olduğunu belirterek, "Hali hazırda ihale aşamasında olan birçok projemiz var, bugün ise köprü inşamıza başladık. Karapürçek’in ulaşım altyapısını güçlendirecek bir köprü çalışmasının hazırlık çalışmalarını tamamladık. Bölgede konforlu ve güvenli ulaşımın inşası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16 ilçemizde sürdürdüğümüz gibi Karapürçek’te de hemşerilerimiz konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışmaların süratle tamamlanması ve Kanlıçay Deresi üzerine kurulacak köprünün kısa sürede hizmete alınması hedefleniyor.