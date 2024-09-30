Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ofis Sanat Merkezi (OSM)’nde çocukların sanatla bütünleşeceği ve yeteneklerini keşfedeceği Sanat Atölyesi'nde minikler, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sanat ve bilgi dolu programlara bir yenisini ekledi.

Büyükşehir’in minikleri sanatla, kültürle ve bilgiyle buluşturduğu “Sanat Atölyesi” programlarının ilki renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya İlkokulu’ndan 56 öğrenci, OSM’de resim yaptı, sergiyi gezdi. Minik sanatçılar OSM’de fotoğrafların, tabloların sergilendiği ve kültürel etkinliklerin yapıldığı alanda sanat dolu bir gün geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de bizzat programa katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

EĞLENCE, BİLGİ VE SANAT BİR ARADA

Alanı dolaşan, sanat dostlarının her gün gelip gördüğü eserleri inceleyen minikler, OSM’yleilgili izlenimlerini beyaz kâğıda döktü. Sergi alanında, sanatla bütünleşen ve ilham alan minikler “workshop atölyesinde” harikalar ortaya çıkardı. Kahkahayla, bilgiyle ve sanat ruhuyla geçen etkinlik hatıra fotoğraflarıyla son buldu.