Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi her gün binlerce öğrencinin okula ulaşım sağladığı Erenler’deki 4 kritik caddede “güvenli çizgi” çalışmasıyla çehreyi değiştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde “güvenli çizgi” imalatına ağırlık verdi.

Özellikle okul dönemi öncesinde servislerin ve velilerin rahat, güvenli bir ulaşım sağlaması için başlatılan çalışma kapsamında Erenler’de her gün binlerce öğrencinin okula ulaşım sağladığı 4 kritik caddede işlemi bitirdi.

YOLBAK ekipleri renkli dokunuşlarla Şehit İlhan Aras Caddesi, Ulusoy Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi’ne estetik kattı, bölgenin adeta çehresini değiştirdi.

Termoplastik yol çizgilerin imalatını tamamlayan ekipler, yeni ve temiz bir görüntüye kavuşan caddeler daha güvenli bir ulaşım için yeniden hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşması için çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde hava koşullarından ve trafik yoğunluğundan dolayı silinen şerit çizgilerini yeni eğitim dönemi öncesinde yeniliyoruz. Öğrencilerimizin okula ulaşımında trafikteki güvenliğini önemsiyor, bu doğrultuda mesai harcıyoruz” denildi.