Sakarya’da Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Projesi öğrencisi olan ve Erenler Müftülüğü Bilge Hafız Kur’an Kursunda hafızlıklarını ikmal eden 137 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Erenler Müftülüğü Bilge Hafız Kur’an Kursunda hafızlıklarını ikmal eden ve Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Projesi öğrencisi olan 137 öğrenci için Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, protokol konuşmalarının ardından ilahiler okundu. Ödül töreni ile devam eden program dua edilerek sona erdi. Törene; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, siyasi parti üyeleri dernek ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ilçe müftüleri, müftülük çalışanları, öğretmenler ile hafızlık icazetini alan öğrenicilerin aileleri katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, “Hafızlık, sadece Kur’an-ı ezberlemek değil, onu yaşamaktır. Bu genç kardeşlerimiz, inşallah Kur’an-ı hayatlarının her anına yansıtarak örnek bireyler olacaklar. Allah yollarını açık etsin” dedi.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, “Kur’an’a uyan toplumların hem dünyada hem ahirette kurtuluşa ereceği açıkça Kur’an-ı Kerim ayetlerinde belirtiliyor. Gelecek nesillere daha şuurlu Müslümanların tohumlarını atmak için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.