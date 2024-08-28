Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda önemli ulusal bayramlarda vatandaşları ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ

1922'de Dumlupınar'da Büyük Taarruz'da kazanılan tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos'ta da belediye otobüsleriyle ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.

Sakarya'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde belediye otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Ellerinde bayraklar, yüzünde tebessüm olan ve şehrin dört bir yanında büyük zaferi kutlayan hemşerilerimiz diledikleri güzergaha ücretsiz olarak seyahat edebilirler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” denildi.