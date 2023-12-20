Sakarya’nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonlarında 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Erenler ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.