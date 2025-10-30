İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde Erenler ilçesi Yeni Mahalle’de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö.’nün (19); O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) isimli şahıslara uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonda 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ile 5 adet pantolon ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., K.G. ve H.D. isimli şahıslar, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.Ö ve oğlu K.Ö. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA