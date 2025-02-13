Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin geleceği için alışagelmişin dışında, yenilikçi uygulamalarıyla faydalı projelere öncülük ediyor.

Yenilikçi, insan öncelikli ve gelişen dünyanın dinamikleriyle harmanlanan belediyecilik anlayışının son örneği ise geçtiğimiz akşam öne çıktı.

Alemdar her görüşten, anlayıştan ve farklı meslek grupları ile uzmanlık alanlarından olan temsilcilerle “Şehir Eşrafı ile Buluşma” programında bir araya geldi. Bu buluşmada şehrin yarınlarını ilgilendiren, geleceğe değer katacağı düşünülen farklı fikirler ortaya koyuldu ve farklı kesimlerce istişare edildi.

Görüşmenin öncelikli konuları arasında ise kentsel dönüşüm, mevcutta devam eden projeler, yeşil şehir, sosyal projeler yer aldı. Başkan Alemdar, buluşmaya katılanların şehrin geleceğine dair sunduğu talep ve önerileri dinledi.

Şehri ‘günü kurtarmak’ anlayışıyla yönetmediklerini, her bir ilçenin dinamiklerine hâkim olmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, Sakarya’yı bütünsel bir planla inşa etmek istediklerini vurguladı.En az 100 yıllık hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Başkan Alemdar, farklı fikir ve bakışların kendileri açısından çok kıymetli olduğunun altını çizerek “ortak akıl” vurgusu yaptı. Alemdar, “Yaptığımız hiçbir çalışmada günü kurtarmak amacı gütmüyoruz. Plan bütünlüğünü sağlamak istiyoruz. Biz şehrimizi planlarken en az 100 yıllık hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz.Farklı fikirlerin, farklı bakış açılarının çok değerli olduğuna inanıyorum. Hayata geçirmek istediğimiz işlerde, gelecek vizyonumuzda, ortak akıl ve istişare kültürüyle yol almayı hedefliyoruz.Şehrimiz için en güzelini hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, anlamlı davet sebebiyle Alemdar’a teşekkür etti.