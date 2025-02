Oğuzhan Uslu, Halil Toy, Kerem Aydın ve Gençay Koç'un ortaklığında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki binada hizmete gerçekleştirilen açılışa Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Veli Ecir, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile kalabalık davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Parkova İnşaat firmasıortaklarından Oğuzhan Uslu, "Bir yıl önce ortaklarımızla bir araya gelerek 10 yılı aşkın tecrübemizi bir çatı altında toplayarak birleşme kararı aldık. Bu zaman zarfında vizyonumuzu yansıtacak irtibat ofisi arayışımızı burada ikame ederek vücut bulmuştur. Nefes alan yaşamlar mottosuyla Parkova halihazırda 17 ve 24 adet villadan oluşan toplam 41 villadan oluşan kendi mimar ve mühendis kadrosuyla özgün tasarım ile sizlere projelerini arz etmektedir. Her villamız konforu, güvenliği ve estetiği bir arada sunarak sakinlerin hayatına değer katacak şekilde tasarlanmıştır. Her detayında yaşam kalitesini artıran çözüm sunduğumuz projelerimizde uzun yıllar boyunca mutlu ve sağlıklı yaşamı destekleyecek alanı amaçladık. Bugün bunları burada bizleri yalnız bırakmayan her adımda yanımızda olan herkese minnettarız. Hep birlikte bu yolculuğa çıkarken sadece inşaat yapmak değil topluma ve şehrimize değer katmayı hedefliyoruz." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ," Şehrimizde tabiki önce ve önemli sektör mobilya olsa da İnşaat sektörü de hepimizin bildiği gibi önemli sektörlerin başında geliyor. Tabi inşaat sektörü denince şehrin özellikle yapısal imar anlamında güzelleşmesinde ve sosyal alanları ile birlikte katmadağlı bir şehir yaşanabilir bir şehir haline gelmesinde çok önemli görevler üstleniyor inşaatçı arkadaşlarımız. Bir de şunu dikkat çekmek istiyorum. Her gün Allah'a çok şükür şehrimizde birçok yeni iş yerlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz değişik değişik sektörler sayımız fazla olsun buna itirazımız yok ama bu sayılar çoğalırken güçlü çoğalmalı , birlikteliklerle beraber çoğalmalı ben buna çok önem veriyorum. Oğuzhan başkanın konuşmasında arkadaşlarımız not aldı birlikte olmakta birlikte hareket etmekte, birlikte çoğalmakta inşallah kuvvet vardır. Önümüzdeki tüm müteşebbislerimize iş adamlarımıza da tavsiye etmek istiyorum. Bunun yanında Tabi şehrimiz İnegöl'de gelişmesine devam ettiriyor İnşallah önümüzdeki 26 Şubat'ta bildiğiniz gibi kamunun malumu üzerine Amerika'ya bir ziyaretimiz olacak İnegöl ticaret ve sanayi odası olarak başta mobilya sektörümüz olmak üzere tüm sektörlerimize hizmet verecek olan şirketimizin 3-4 ay önce Amerika'da kuruluşunu gerçekleştirdik inşallah katılımcı firmamız ile birlikte ürünlerimizi önümüzdeki hafta 26 şubat'tan itibaren Amerika pazarına sunmuş olacağız. Bu projeye destek veren katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah inegölümüzü Amerika başta olmak üzere dünyanın tüm merkezlerinde temsil etmeye devam edeceğiz. İşyerinin inşaat sektöründe İnegöl'e hayırlı olmasını diliyorum teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise," Yani biz yaklaşık 4 yıl Oğuzhan beyle yakın mesai yaptık. Sağ olsun, mesleğinde mühendislik anlamında çok ciddi bize de katkılar sağlayan, İnegöl imarına da dokunan sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. İnşallah yeni dönemde yine İnegöl imarına, İnegöl’ün inşaat sektörüne yeni yeni kazanımlar sağlayacak diye düşünüyorum. Bugün burada gerçekten çok güzel bir kalabalık var, nasibine hava da çok güzel. İnşallah bu güzellik sonuna kadar devam eder. Rabbim hayırlı bol kazanç nasip etsin diyorum. İşletme açmak çok kolay, kapatmak da çok kolay. İşletmeleri idare etmek, yürütmek Alinur başkanım burada ben bir işletme açarken kendisi beni uyarmıştı bu konuda. İşletmeyi idare etmek, yürütmek işte maharet burada diyorum. Uzun yıllardır zaten bu işin, bu sektörün içinde kendini. Bize de imar konularında destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu arkadaşlara hepimiz birlikte sahip çıkacağız. Oğuzhan herhalde daireler biter burada, bir şey kalmaz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş ise," Bütün detaylar düşünülmüş, Oğuzhan kardeşimin davetiyle buraya geldim. İnegöl Belediye Başkanlığı dönemimde sanırım baştan öğrenciydin ben başladığımda herhalde daha sonra inşaat mühendisi oldun. Bana geldi iş için. Biz onu sözleşmeli mühendis olarak aldık. Çokta Oğuzhan’ı seviyordum ve müdür yapmayı düşündüm, İmar müdürü falan da düşünüyorduk. Bir gün Oğuzhan çıktı geldi ben işi bırakacağım. Oğlum hasta mısın, nereye gidiyorsun? Millet iş arıyor sen işi bırakıyorsun. Yok dedi ya burada ne uzarım ne kısalırım ben dedi. Ben dedi özel sektöre gideceğim dedi. Ticaret yapmak istiyorum ben dedi, inşaat yapmak istiyorum dedi. Dedim bu işime gelmiyor belediye başkanı olarak. Ama bir abin olarak dedim helal olsun dedim. Kendisi de burada, çok güzel bir karar almışsın. Allah yolunu bahtını açık etsin. Hayda duyduk 3 5 sene sonra Oğuzhan meclis üyeliğinden başkan yardımcısı oldu. Yine döndü belediyeye. Gördüm kendisini oğlum ne yaptın sen dedim. Yine belediyeye bulaşmışsın sen. Ya abi ne yapayım öyle denk geldi. Alper bey istedi, şu oldu bu oldu. Nihayetinde o serüveni de milletvekili aday adaylığıyla beraber sona erdi. Şimdi farklı tecrübeleri olan arkadaşlarla bir araya gelmişler. İnegöl büyüyen bir ilçe, Bursa büyüyen bir şehir. Şu an sektör yani malzemesini ürettiğimiz için biliyorum yani plastik doğrama ve aliminyum ile alakalı. Şu an biraz böyle durağan bir süreçten geçiyor ama bu gecenin bir sabahı olduğu gibi bu işlerinde arkasında kesinlikle güzellikler ortaya çıkacak onu da söyleyeyim." dedi.

Kaymakam Eren Arslan da,"Ben de bir şey vurgulamak istiyorum hakikaten ülkemizde iş yapma kültürü bir araya gelme kültürü gerçekten arzulanan bir şey bunu Başaran kardeşlerimle tebrik ediyorum inşallah bu iş birlikleri kendilerine hayırlar getirsin.

Bol bereketli işleri ve kazançları olsun . Gayret ettikleri inşaat sektörü de Hem ülkemiz için hem İnegöl için çok önemli bir alan işin estetiğinin yanında bulunduğumuz coğrafya itibarı ile deprem riskinin yaşandığı coğrafyada kaliteli sağlam binaların yapılmasında Özen göstereceklerine inanıyorum. Başarılar diliyorum Rabbim birlikteliklerini ve bu güzel işbirliğine daim eylesin. Bu güzel müessese şehrimize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun . Gecemiz de mübarek olsun saygılarımla." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.