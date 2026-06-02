Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptı. Bayram boyunca tam kapasiteyle hizmet veren ADARAY, metrobüs ve belediye otobüslerinde toplam 180 bin ücretsiz yolculuk kayıtlara geçti. Şehir genelinde yoğun ilgi gören ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sayesinde vatandaşlar, 4 günlük tatil süresince aile ziyaretleri ve bayramlaşma programlarına ulaşım sağladı.