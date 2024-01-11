Sakarya’da jandarma ekiplerince iki günde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 9 ve 10 Ocak tarihlerinde gerçekleşen operasyonlarda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 5 gram skunk, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin olarak ise 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.