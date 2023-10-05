Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen şahıs, karısını ve buluştuğu kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Camili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.’yı takip etti. Eşini B.T. (35) ile gören İ.A., karısını ve B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli İ.A. ise silah ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.