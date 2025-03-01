Yangın, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 B 4467 plakalı belediye otobüsünden dumanlar yükseldiğini gören sürücüsü hemen aracı yol kenarına çekti. Yolcuları tahliye eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede güvenlik önlemleri alarak istikameti trafiğe kapatan polis ekipleri ise sürücüleri diğer alternatif yollara yönlendirdi.

Alev topuna döndüğü anlar kamerada

Öte yandan, otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrasında araçtan geriye demir yığını kaldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.