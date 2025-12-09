Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla "Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü" düzenlenecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek program, 11 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yapılacak. İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler çeşitli sektörlerden firma temsilcileriyle bir araya gelecek.

Katılımcıların insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bulacağı programda, iş ve staj imkanları ile kariyer planlaması konuları ele alınacak. Belediyeden yapılan açıklamada, "Engelleri birlikte aşıyoruz" anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının desteklendiği belirtildi.