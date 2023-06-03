Sakarya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehrin bazı bölgelerinde su birikintilerine sebep oldu. Caddelerde oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçamadı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.