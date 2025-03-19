Sağlık okulu programları çerçevesinde hastalar, hasta yakınları ve tüm vatandaşlara, uzman sağlık personeli tarafından hastalıkların tanımı, tedavi yöntemleri ve kronik hastalıklarla sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriliyor. Sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen projede, yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerin planlaması yapılarak bir takvim oluşturuldu. Eğitim programlarına ilişkin detaylar www.sakaryasaglik.gov.tr adresinde yayınlanan kitapçıkta yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, bireylerin mevcut hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının, tıbbın temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti.

Sağlık Okulu Projesi’nin amacının hastalıkların gelişim aşamasında farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Hastalıkların önlenmesi ve tedavi sürecine hastaların bilinçli katılımı büyük önem taşıyor. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, anlaması ve bu bilgileri kararlarında kullanabilmesi için kritik bir donanımdır. Alanında uzman meslektaşlarımız, vatandaşlarımızla hastalıkların temel nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi paylaşıyor" dedi.

Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi toplumda yaygın görülen hastalıkların daha iyi yönetilmesine katkı sağlamak istediklerini belirten Özdemir, "Ayrıca az bilinen hastalıklara sahip vatandaşlarımız ve hasta yakınları için bilgi paylaşımı yoluyla destekçi olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılı boyunca merkez ve ilçelerde sürecek sağlık okulu programlarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.