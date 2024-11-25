Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yenilenen Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.Başkan Alemdar’a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş eşlik ederken; Okul Müdürü Canan Başer Bollukçu, öğretmenler ve öğrencilerde buluşmalarda yer aldı.

“Öğretmenlerimizin önemi çok büyük”

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, “Öğretmenlik dediğimiz kavram bir neslin yarınlarına ışık tutmak demektir. Bugün ülkemizin kaderini belirleyen ve bizleri ileriye taşıyan tüm ufuk yolculuğunda sizlerin önemi çok büyük. Sizlerin omuzlarınızda taşıdığınız yük bu yolculukta paha biçilemez bir değere sahip.Biz sizlere ne kadar hürmet etsek azdır. Buradan öğrenci kardeşlerimize de sesleniyorum. Öğretmenlerimizin değerini bilelim, onlara her zaman saygıyla hareket edelim” dedi.

1 Milyon Kitaplı Kütüphane

Başkan Alemdar ayrıca yapılması planlanan yeni 1 Milyon Kitaplı Kütüphane ile ilgili son durumu açıklayarak şöyle dedi: “Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisemizde olduğu gibi şehrimizin diğer okullarında da ihtiyaç dahilinde elimizdeki imkanlar doğrultusunda tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Şehrimizin eğitim camiasına her zaman destek olacağız. Şimdi 1 Milyon kitaplı kütüphane ve 800 kişilik konferans salonu için hazırlıklarımız sürüyor. Modern görünümü, kapasitesi ve olanaklarıyla şehrimizde eğitim gören tüm öğrencilere çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz”

“Eğitime ciddi destek sunuyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım. Yusuf Başkanımız Sakarya’da eğitime ciddi anlamda destek sağlıyor. Özellikle ulaşım ve okullarda bakım onarım çalışmaları olmak üzere sağladığı desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisemiz şehrin eğitim camiasında önemli bir noktada bulunuyor. Lisemize kazandırdığınız yeni konferans salonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş günün anısına Başkan Alemdar’a çiçek takdim ederken Başkan Alemdar ise Öğretmenler Günü sebebiyle tüm öğretmenlere gül takdim etti.