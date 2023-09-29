Sakarya Büyükşehir YADEM konferansları başladı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen, SEAH Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras’ın konuk olduğu ‘Alzheimer Nedir? Nasıl Korunabiliriz’ soruları yanıt buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi YADEM tarafından yaşlılar için düzenlenen konferanslarda yeni dönemin ilk programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir YADEM ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi işbirliği ile gerçekleşen,SEAH Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras’ın konuşmacı olduğu‘Alzheimer Nedir? Nasıl Korunabiliriz?’ soruları yanıtlarını buldu.

Alzheimer’dan nasıl korunması gerektiğini anlatarak katılımcıları bilgilendiren SEAH Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras, “Sızma zeytinyağı, ceviz, fındık, yer fıstığı vb. balık çeşitlerinden somon, ton balığı, uskumru ve sardala gibi soğuk su balıkları, domates, kümes hayvanları, ıspanak, lahana, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, böğürtlen çilek, ahududu, erik, portakal ve kiraz gibi meyveler olası alzheimer riskini azaltır, gecikmesini sağlar ve hatta olmasını da engeller“ dedi.

ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRAN BESİNLER

Konuşmalarına devam eden SEAH Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras, bazı ürünlerin fazla tüketilmesinin alzheimer riskini artırdığını dile getirdi. Yağ ve süt ürünleri, kırmızı et, tereyağı, rafine şeker ve tuz gibi besinlerin çok tüketilmemesi gerektiğini belirten Aras, tüketimi fazla olanların en asgari seviyelere çekmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Anlatımlarını tamamlayan SEAH Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Güzey soru sormak isteyen katılımcılara mikrofonu yöneltti. Sorulan sorulara verilen cevaplardan kaldıkları mutluluğu dile getiren, yapılan seminer ile bilinçlenmelerini sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM, Sakarya İl sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar birimine teşekkür ettiler.