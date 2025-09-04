Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin atletizmden, badmintona, basketboldan futbola ve bokstan haltere kadar 24 farklı branşta Spor İl Müdürlüğü ortaklığında başlattığı Yaz Spor Okulları, 2 bin 500 öğrenciye hem bedensel hem de zihinsel açıdan faydalı ve unutulmaz bir yaz sezonu sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da gençlerden yoğun ilgi gördü. 3 Temmuz ve 29 Ağustos tarihleri arasında 24 farklı branşta yapılan programa yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı. Hem bedensel hem de zihinsel açıdan gelişimlerini destekleyen öğrenciler, sporun birleştirici gücüyle yeni arkadaşlıklar kurdu ve unutulmaz bir yaz dönemi geçirdi. 100’e yakın antrenör ve eğitimci, çocuklara sporun temel becerilerini kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme ve takım ruhunu geliştirme süreçlerine de rehberlik etti. Öğrenciler bu programlarda disiplin, azim ve fair play gibi spora özgü değerleri de öğrenerek kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladı. Spor okulları sporun birleştirici gücüyle gençlerin sosyal ilişkilerini ve zihinsel, motivasyona yönelik süreçlerini de iyileştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "24 farklı branşta binlerce öğrencimizin katılım sağladığı spor okullarımızda, alanında uzman eğitmenler tarafından başarılı birçok eğitim gerçekleştirilmiştir. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan kurslarımıza katılımları için tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu yaz sezonunda atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, halter, güreş, hentbol, judo, kano, karate, kickboks, kürek, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme dalları olmak üzere 24 farklı branşta, şehrin dört bir yanındaki tesislerde yüzlerce gence eğitim verdi.