Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli yazılım “ATLAS” coğrafi bilgi sistemini hayata geçirdi. Harita tabanlı uygulama, hızlı ve entegre hizmet sunarak şehir yönetimini dijitalleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent vizyonuna bir yenisini ekleyerek tamamen yerli imkanlarla geliştirilen “ATLAS” coğrafi bilgi sistemini tanıttı.

Kısa süre önce “Kent Rehberi” platformunu duyuran belediye, şimdi de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum ihtiyaçlarına özel tasarlanan ATLAS ile dijitalleşmede önemli bir adım attı.

ATLAS, harita tabanlı verilerin etkin yönetimi ve analizini sağlayarak karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Katman tanımlama, yetkilendirme, tematik analizler, 3D harita görüntüleme, dinamik içerik yönetimi ve farklı altlık haritalar gibi gelişmiş özelliklere sahip uygulama, yerel yönetimlerde yerli yazılım kullanımına örnek teşkil ediyor.

DEVLET KURUMLARIYLA ENTEGRE

MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ve TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) gibi devlet servisleriyle entegre olan ATLAS, esnek mimarisi ve kullanıcı odaklı yetkilendirme sistemiyle vatandaşlara daha hızlı ve entegre hizmet sunmayı hedefliyor. Uygulama, tapu ve adres kayıt sistemlerini bir araya getirerek süreçleri kolaylaştırıyor.

Şu an yalnızca kurum içinde kullanılan ATLAS, vatandaşlara daha hızlı çözümler sunmak ve süreç altyapısını güçlendirmek için tasarlanırken, Büyükşehir Belediyesi'nce uygulamanın önümüzdeki dönemde yeni özelliklerle geliştirileceğini duyuruldu.