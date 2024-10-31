Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları Kocaeli ve Zeytinburnu’nda iki farklı Cumhuriyet Koşusu’ndan madalyalarla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Kocaeli ve Zeytinburnu’nda düzenlenen Cumhuriyet koşularından başarılarla döndü. Büyükşehir’in atletizm sporcusu Ali Turan 27 Ekim’de düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda birinci olup altın madalyaya uzandı. Turan aynı zamanda Kocaeli Cumhuriyet Koşusu yarışlarında kendi kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı. Atletizmde bir diğer Büyükşehirli sporcu Celal Yardımcı ise aynı organizasyonda, 40-44 yaş kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı. İki sporcu, kazandıkları madalyalarla Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı.