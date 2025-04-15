SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu Ali Turan, 25. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda 60 yaş üstü kategoride şampiyon oldu ve kürsüye çıkmayı başardı.

13 Nisan tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 25. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna ter döken Turan, 60 yaş üstü kategoride şampiyon olmayı başardı. Temsilcimiz bu sonuçlarla genel klasmanda15. sırada yerini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü açıklamasında sporcusunu kutlayarak, “Antalya’da gerçekleştirilen 25. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda şampiyon olan Atletizm sporcusu Ali Turan’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.