Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve 4 gün süren 18.Uluslararası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı 90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sağlık profesyonelinin katılım gösterdiği fuara ilgi büyüktü.Sakaryalı Diş Hekimleri Diş Teknisyenleri ve Dental sektörü öğrencileri öğrencileri de fuarı ziyaret ederek yeni teknoloji ve cihazları tanıma fırsatını yakaladılar.İSTANBUL (İGFA) - Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği(DİŞSİAD) tarafından organize edilen Ticaret Bakanlığı,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB'in desteğiyle gerçekleşen 18. İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı (İDEX) CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.Fuarın açılışını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.Kemal Memişoğlu,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar,Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Berktaş,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK)Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu ve kalabalık bir heyet ile gerçekleştirdi.90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı ziyaretçi, 25-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 4 gün süren IDEX’te buluştu.122’si yabancı katılımcı olmak üzere 500 firma son teknoloji ürünlerini dünya pazarlarına sergiledi.1 Milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı IDEX,se ilgi oldukça büyüktü.Dünyanın ver Türkiyenin her bölgesinden olduğu gibi Sakaryadan da fuara Diş Doktorları,Diş Teknisyenleri de büyük ilgi ve katılım gösterdi.28 Mayıs'ta kapılarını kapatan fuarda dünyanın önde gelen diş hekimleri de atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirdi. IDEX, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi anlamında alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliğini taşıyor.

Yıldız Dental Diş Teknolojileri ve Laboratuvarı İşletme Sahibi Birol Sürekli, Diş Hekimi Hakan Ertürk,Estetik Porselen Bölümünde görevli Diş Teknisyenleri Murat Kurt,Hasan Negören,Filiz Eyüboğlu, Dijital Tasarım Bölümünden Diş Teknisyen Halil İbrahim Kaplan,İstanbul Fenerbahçe üniversitesi Diş Fakültesi öğrencisi Zeynep Elif Kaplan ve Altınküre Okulları Dijital Tasarım Öğrencisi Yağmur Sürekli de fuarı ziyaret edenler arasındaydı.Fuarda dünyanın önde gelen diş hekimleri de atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirdi.IDEX, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi anlamında alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliğini taşırken Diş Hekimleri,Diş Teknisyenleri ve Dental sektörü öğrencileri fuarda yeni teknoloji ve cihazları tanıma fırsatını yakaladılar.Fuarda stand açan Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Berktaş,Başkan Yardımcısı Recep Kaya katılımcıları misafir ederken 10 ili sarsan asrın deprem felaketini nedeniyle meslektaşlarını kaybetmenin acısıyla buruk bir fuar geçirdiklerini ifade ettiler.

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8'den yüzde 20 seviyesine ulaştığını söyledi. Uçar, “Bu yıl fuarda en az 250 milyon dolar ticaret hacmi elde etmenin yanı sıra ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamayı hedefliyoruz. Asıl amacımız ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak.IDEX fuarımızda gerçekleştirilmesini öngördüğümüz ticaret hacmi bu hedefe ulaşmamızda itici güç olacak. Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dışa bağımlılığı azaltmanın gayreti içerisinde. Ülkemiz, ağız ve diş sağlığı ekipmanları üretimi alanında küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ileriyor” dedi.