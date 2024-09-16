Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı’nın yer aldığı Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. B grubunda mücadele edecek takım, ilk karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Teşvikiye Spor Kulübü’ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı’nın 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda mücadele edecek olan Sakarya, ilk maçında İstanbul temsilcisi Teşvikiye Spor Kulübü’ne konuk olacak. 25 Ekim tarihinde başlayacak olan sezonun ilk yarısında heyecan 9 hafta sürecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımımızın 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda mücadele edecek olan takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz. Taraftarlarımızın desteğiyle, bu sezonun başarılı bir şekilde geçmesini ve hedeflerimize ulaşmayı umuyor, tüm basketbolseverleri destek olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: iha