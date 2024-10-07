Sakarya Büyükşehir Belediyesi,yolcu yoğunluğunun yaşandığı güzergahlardayeni LED aydınlatma sistemine sahip modern otobüs duraklarını hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı,yolcu konforunu ön planda tutarak toplu taşıma alanlarını modern ve kullanışlı hale getiriyor.

Ulaşım ekipleri yolcu yoğunluğunun yaşandığı güzergahlara yeni duraklar inşa ederken deforme olan duraklar da ise yeni nesil duraklarla değiştiriliyor.

Ulaşım ekipleri en kritik güzergahlarda başladığı çalışma kapsamında şehre LED aydınlatma sistemine sahip modern görünümlü otobüs duraklarıkazandırıyor.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu yoğunluğununyaşandığı güzergâhlara45 adet 4 buçuk metrelik ve 15 adet 3 buçuk metrelik toplamda 60 adet yeni LED aydınlatmalı kapalıotobüs duraklarının montajını tamamlıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhlara yeni otobüs durağı kazandırırken ihtiyaçları karşılamayan durakların yerlerine de yeni estetik durakları monte ediyoruz. Siyah metal ve LED aydınlatma sistemine sahip yeni otobüs yolcu duraklarını şehir ve ilçe merkezlerinde ki uygun yerlerde montajlama çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için her gün ulaşım kalitesini artırmaya çalışıyoruz” denildi.