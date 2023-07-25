Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, emniyet mensupları tarafından gerçekleştirilen eğitimde buluştu. Farkındalık çalışmasında ayrıca trafik kuralları ve polisliğe dair merak edilen sorular da yanıt buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri farkındalık eğitiminde buluştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sunulan eğitimde engelsiz yürekler bilgi sahibi oldu.

Emniyet mensupları tarafından özel bireylere, polisliğin tanımının yapılmasının ardından tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamaları, kayboldukları zaman ne yapmaları ve ailelerine haber vermeden hareket etmemeleri gerektiği gibi konular başta olmak üzere pek çok başlıkta bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim buluşmasının bir diğer başlığı ise trafik kuralları oldu.

Trafik polisleri, trafikte nasıl davranacaklarını, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat edeceklerini, toplu taşıma ya da şahsi araçlarda araç durmadan iniş ve biniş yapmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca trafik ışıklarına ilişkin detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Yapılan farkındalık eğitimini dikkatle dinleyen öğrenciler, gerçekleştirilen eğitimden dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etmeyi unutmadı.