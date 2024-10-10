Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek öğretimde yeni dönem için Sakarya’ya gelen öğrencilere Tanıtım Günleri’nde şehrin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürel değerlerini anlatırken Başkan Alemdar öncülüğünde yürütülen gençlik projeleri ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni yüksek öğretim döneminin başlamasıyla Esentepe Kampüs Yerleşkesi’nde başlayan Tanıtım Günleri’ne katıldı. Üniversite öğrencilerinin şehri tanıdığı, yapılan gençlik projeleriyle ilgili bilgi aldığı tanıtım alanında Büyükşehir’in standı büyük ilgi gördü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi görevlileri Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Sakarya’ya eğitim için gelen gençlere Sakarya’nın güzelliklerini, kültürel değerlerini, doğal cennet olan mekanlarını, sosyal donatı alanlarını tanıttı.

Başkan Alemdar öncülüğünde yürütülen gençlik projeleri hakkında bilgilendirilen gençler, Büyükşehir’in yönettiği kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler ve sosyal işletmeler hakkında bilgiler aldı. Yeşilin ve mavinin bütün tonlarına ev sahipliği yapan Sakarya’ya hayranlık duyan öğrenciler ayrıca son dönemde hayata geçirilen ulaşımda üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim müjdesinden de memnun kaldı. Stantta yöresel ürünlerin de tadına bakan, tarihi mekanları inceleyen gençler sunulan kar kodu cihazlarına okutarak şehrin tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı sunumu inceledi ve hayatlarını kolaylaştıracak Büyükşehir projeleriyle ilgili bilgi aldı. Öğrencilerden Yunus Erçin Kol, “Sakarya şehir olarak gerek jeopolitik konumu ve belediyenin öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar ile tam bir öğrenci şehri” derken, Sakarya’nın güzelliklerine hayranlık duyduğunu ifade eden Serpil Yılmaz ise, “Ulaşım çok kolay, doğası çok güzel tam bir tabiat şehri. Sakarya Üniversitesi gibi böyle bir Kampüs Türkiye’de hiçbir yerde yok çok şanslıyız” şeklinde konuştu.