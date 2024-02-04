Trendyol 1. Lig’in ilk devresinde elde ettiği 10 maçlık yenilmezlik serisini ikinci devrede kaybeden Sakaryaspor, galibiyet hasretini 3 maç sonra Bandırmaspor’u 1-0 yenerek giderdi.

Trendyol 1. Lig’de ilk devrenin son 10 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, ikinci devrenin başlamasıyla bozulan serisini Bandırmaspor galibiyetiyle sona erdirdi. İkinci yarıda oynanan üç maçta 2-1’lik Göztepe ve 3-1’lik Gençlerbirliği mağlubiyetleri alan Sakarya ekibi, Ümraniyespor ile de 1-1 berabere kalarak, henüz galibiyetle tanışamamıştı. Ligin 21. haftasında ağırladığı Bandırmaspor’u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini alan Tuncay Şanlı’nın öğrencileri, puanını 36’ya çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

Sakaryaspor, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen yeşil-siyahlılar, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.