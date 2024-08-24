Bursa bölgesinde şehir merkezinde olmasa bile kırsal mahallerde ve ilçelerde daha yaygın olan salça yapımı genelde her yıl Ağustos ayında gerçekleşiyor.

Bu yıl özellikle sebze ve meyvelerde yaşanan bolluk nedeniyle fiyatlar 2023 yılının gerisinde kaldı. İşçilik, mazot, gübre ve diğer giderler nedeniyle ürün hasadı bolluğa rağmen para kazandırmadı. Bursa’nın bazı ilçelerinde çiftçiler traktörle eylem yaparken, birçok çiftçide zarar etmemek için ürününü tarlada bıraktı.

Ağustos ayının gelmesi ile birlikte herkesin gözü, salçalık domates ve salça yapımında kullanılan kapya biberin fiyatlarındaydı.

Her sezon olduğu gibi bu yılda özellikle Bursa şehir merkezinde Pazar yerlerine, ilçelerde ise çeşitli lokasyonlara açılan tezgahlarda domates ve biber satışları start aldı. Kimileri ise sokak aralarında araçlarıyla domates ve biber satışları yapmaya başladı.

2024 yılında Bursa merkezde salçalık domatesin kilosu 7-10 TL arasında, ilçelerde ise 7-9 TL arasında satılıyor. Yine kapya biberin kilosu ise 15-20 TL bandında alıcı buluyor.

Peki bu fiyatların altında domates ve biber bulmak mümkün mü?

Bursa’nın ve Türkiye’nin salçalık domates üretim merkezlerinin başında gelen Karacabey’de bu yıl bazı çiftçiler zarar ettikleri gerekçesi ile sembolik olarak domatesleri sokaklara döküp eylem yapmıştı.

Salçalık domates almak isteyenler Karacabey’den daha ekonomik şartlarda alım gerçekleştirebilir. Domatesin kalitesine göre Karabey’de domates 3-6 TL arasında satılıyor.

Bir diğer tarım ilçesi olan Yenişehir’de de hem salçalık domates hem de salçalık biberi daha ekonomik şartlarla almak mümkün. Yenişehir’de salçalık domatesin kilosu kalitesine göre 4-6 TL arasında, kapya biberin kilosu ise 10-14 TL civarında satılıyor.

Özellikle salçayı çok yapanların bu bölgeye giderek yerinden domates ve biber alması salça sezonunu daha ekonomik geçirmesi anlamına geliyor.